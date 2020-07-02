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Başkan Bulut'dan KESOB'a ziyaret

Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı (KESOB) Şevket Memiler ve Esnaf Oda Başkanları ile bir araya geldi.


Başkan Bulut, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, “Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şevket Memiler ve Esnaf Oda Başkanları ile bir araya geldiğimiz ziyarette, içinde bulunduğumuz pandemi döneminde esnafımızın yaşadığı sorunları ve yapılması gerekenleri konuştuk. Tedbirleri alarak halkımız için çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.


KESOB Başkanı Memiler ise “Belediye Başkanımız Mehmet Abdi Bulut birliğini ziyaret etti esnafın sorunlarını hakkında bilgi alışverişinde bulundular.Kendisine tüm oda başkanlarım adına teşekkür eder çalışmaların da basarlar dilerim” dedi.

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