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Başkan Bulut'in 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Başkan Bulut, Cumhuriyetle birlikte huzur ve barış ortamı içerisinde insan haklarından sanayileşmeye, kültürden eğitime, sağlıktan ulaşım ve iletişime, tarımdan alt yapı ve üst yapı hizmetlerine her alanda çok önemli atılımlar gerçekleştirildiğini belirtti.


Bulut, Yapılan tüm bu çalışmaların ve gelişmelerin daha ileri seviyeye çıkarılması için birlik ve beraberlik içerisinde artan bir azim ve gayretle çalışmaya devam edeceğiz.Bu duygularla Başta Cumhuriyetin kurulmasına önderlik eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyor, bütün vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramını kutluyor selam ve sevgilerimi sunuyorum” ifadesine yer verdi.

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