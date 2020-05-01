Başkan Bulut'un 1 Mayıs mesajı

Başkan Bulut, Tüm işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutladığını ifade ederek, “Büyük ve güçlü Türkiye hedefi doğrultusunda, ülkemizin gelişme ve kalkınma hamlelerine alın terleriyle büyük katkı sağlayan, özveriyle çalışan, üreten tüm işçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü yürekten kutluyorum.Bu anlamlı günün, hem işçilerimizin kendi arasındaki dayanışmayı hem de işçilerimizle diğer sosyal kesimler arasında diyalog ve işbirliğini geliştireceğine, ülkemizin huzur, barış ve istikrarına katkı yapacağına inanıyorum. Bu duygularla kamu, özel sektörde görev yapan tüm işçi kardeşlerime ve emeklilerine aileleriyle birlikte sağlık ve afiyet içerisinde mutlu bir yaşam temenni ediyorum” ifadesine yer verdi.