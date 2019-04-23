Başkan Bulut'un 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

Başkan Mehmet Abdi Bulut mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 23 Nisan 1920 günü açılması ile millet egemenliği resmen hayata geçirilmiş, bu önemli günü de Mustafa Kemal Atatürk, millet egemenliğini sonsuza kadar koruyacak olan çocuklara armağan ettiğini hatırlatarak, "Çocuklara armağan edilen tek evrensel bayram olma özelliğini taşıyan 23 Nisan, Türkiye Cumhuriyetinin gelecek nesillere verdiği değerin, inancın ve güvenin bir göstergesidir. Bizler de, değeri ölçülemeyen bu mirası koruma ve kollama konusunda var gücümüzle çalışmalıyız ki bu uğurda milyonlarca şehit verilerek elde edilen bu eser sonsuza kadar yaşayabilsin.Bu düşüncelerle; TBMM'nin açılışının 99. yıl dönümünü ve sevgi dolu yürekleri ile geleceğin Türkiye'sini emanet edeceğimiz tüm çocuklarımızın ve dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlar, sevgi, barış ve huzur dolu bir dünyada hep birlikte yaşamayı temenni ederim” ifadelerini kullandı.