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Başkan Bulut'un 24 Kasım Öğretmenler Günü

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Başkan Bulut, mesajında dünyadaki en onurlu mesleklerin başında öğretmenliğin geldiğini belirtti. Bulut, öğretmenliğin emek, özveri, sabır ve hoşgörü isteyen, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli, saygın bir meslek olduğunu vurgulayarak, "Siz değerli öğretmenlerimizin, çocuklarımızı Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, ‘Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır' sözünden yola çıkarak, O'nun izinde milli değerlerimize sahip çıkan, bu ülkenin vatandaşı olmaktan gurur duyan, tarihiyle övünen, kendine güvenen bireyler olarak yetiştireceğinize yürekten inanıyorum. Bu vesilesiyle başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, büyük fedakarlık ve özveri göstererek, geleceğimizin teminatı sevgili yavrularımızı bir cevher gibi işleyen, yetiştiren siz değerli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, emekli öğretmenlerimize sağlıklı ömürler diliyor, bugün aramızda bulunmayan öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” ifadesini kullandı.

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