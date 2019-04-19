Başkan Bulut'un Berat kandili mesajı

Başkan Bulut, mesajında Berat Kandili ilahi lütuf ve bereketlere erişilen müstesna zaman dilimlerinden birisi olduğunu belirtti. Bulut, “Manevi güzelliklerin dünyamızı aydınlattığı bu güzel gecenin tüm dünyadaki kötülüklerin sona ermesi barış, huzur ve güven ortamının tüm İslam alemine ve insanlığa hakim olması, mağduriyet altında yaşayan ve ezilen din kardeşlerimizin kurtuluşuna vesile olması en önemli duamız ve temennimizdir. Ramazan ayına yaklaştığımızın habercisi olan Bu af ve mağfiret gecesinin, ülkemizin, İslam aleminin birlik ve beraberliğine, insanlığın hidayet, barış ve huzuruna vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum” ifadesini kullandı.