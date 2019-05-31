Başkan Bulut'un kadir gecesi mesajı

Başkan Bulut, Birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma duygularının had safhaya ulaştığı 11 Ayın Sultanı olan Ramazan Ayı'nın son günlerine yaklaşırken, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ne kavuşmuş olmanın heyecanı ve sevincini yaşadıklarını belirtti. Bulut, "Tutulan oruçlarla yapılan ibadet ve yardımlarla bir manevi iklimden geçerek idrak ettiğimiz Ramazan ayı, Kadir Gecesi ile zirveye ulaşmakta ve bayram sevinci ile taçlanmaktadır. Bu gece dargınlıklara, kırgınlıklara son vermek, nefretin yerine sevgiyi, saygıyı, hoşgörüyü, dostluk ve kardeşliği geçerli kılmak için de bize önemli fırsatlar sunmaktadır. Bu gece kırık kalpleri onaralım, dostluğu, birliği, beraberliği pekiştirelim. Birbirimize, ailemize, sevdiklerimize sımsıkı sarılalım.Bu vesile ile rahmet ve merhamet kapılarının sonuna kadar açıldığı, duaların kabul olduğu bu mübarek gecenin ufkumuzu ve gönül dünyamızı ebediyen aydınlatması temennisiyle, Kadir Gecesi'nin milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa iyilikler ve güzellikler getirmesini yüce Rabb'imizden niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.