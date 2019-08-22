İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Bulut'un Mercidabık Zaferi kutlama mesajı

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Mercidabık Zaferi’nin 503.

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Mercidabık Zaferi'nin 503. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Şanlı tarihin önemli zaferlerinden birisi olan Mercidabık Zaferi'nin 503. yıl dönümü içerisine girmiş bulunduklarını ifade etti.


Başkan Bulut, "Osmanlı Sultanı cennet mekan Yavuz Sultan Selim Han'ın, Memlüklülere karşı kazandığı bu zafer, Osmanlı Devleti'ne siyasi, askeri, dini ve ekonomik olarak birçok fayda sağlamıştır. Mercidabık Savaşı, 24 Ağustos 1516 yılında Osmanlı Devleti ile Memlük Devleti arasında Halep Şehrinin kuzeyinde gerçekleşmiş, Mercidabık Savaşı sonrası Suriye, Lübnan ve Filistin Osmanlı topraklarına dahil olmuştur. Bu Zaferle Osmanlı Devleti aldığı yerlere huzur ve sükunet getirmiş ve bu durum yıllar boyu sürmüştür. Ancak günümüze dönüp baktığımızda bu huzur ve güvenin sürdüğünü söyleyemeyiz. Gerek yanı başımızdaki Suriye, Filistin ve dünyanın farklı ülkelerinde yaşananlar içler acısıdır. Buralarda yaşanan elim hadiseler bize ecdadımızın büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne seriyor. Allah'tan yaşanan bu acıların bir an önce bitmesi ve Osmanlı dönemindeki huzur ve sükunetin yeniden sağlanmasını niyaz ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, Mercidabık Zaferi'nin 503. yıl dönümünü kutluyor, bu zaferde pay sahibi olan ecdadımızı rahmetle minnetle ve hayır dualarıyla yad ediyorum. Bu özel günlerin birlik ve beraberliğimizi pekiştirmesini diliyor, saygı ve sevgiler sunuyorum" ifadesini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.