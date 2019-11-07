Başkan Bulut'un Mevlid Kandili mesajı

Başkan Bulut, Tüm İslam aleminin ve Kilis halkının kandilini kutlayarak, "Mevlid Kandili Peygamberimizin yaşayışını, hadis-i şeriflerini yeniden hatırlamak için bir fırsat, İslam'ı müjdeleyen rahmet elçisi sevgili Peygamberimizin, engin hoşgörüsünü, merhametini, güzel ahlakını, yol gösterici öğütleri anlama ve bu anlayışla yenilenme zamanıdır.İyilik ve doğruluk adına örnek alınabilecek ne varsa herkesin onun hayatında bulabileceği yüce Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V.)'in doğum günü olan Mevlid Kandili'ni kutluyor, bu mübarek gecenin feyiz ve bereketinin, tüm hemşehrilerimize, ülkemize ve İslam Alemi'ne hayırlar getirmesini diliyorum” ifadesini kullandı.