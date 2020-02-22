İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Bulut'un sağlık durumu iyi

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Yoğun çalışma takviminden kaynaklı yorgunluğa bağlı bir rahatsızlığı olduğunu söyledi.


Başkan Bulut'u ziyaret eden AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Aşırı yorgunluğa bağlı olarak küçük bir rahatsızlık geçiren Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'u hastanede ziyaret ettiğini, Başkan Bulut'un sağlık durumun iyi olduğunu söyledi.


Başkan Bulut ise “Geçirmiş olduğum rahatsızlığın nedeninin Önemli bir durum olmadığını, yoğun çalışma takviminden kaynaklı yorgunluğa bağlı bir rahatsızlık olduğunu bilmenizi istiyorum. Endişelenen, mesaj atan, arayan ve ziyaretime gelen herkese teşekkür ederim. İyi ki varsınız” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.