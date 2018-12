Başkan Kara'dan Mehmet Akif Ersoy'un ölüm yıl dönümü mesajı

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Mehmet Akif Ersoy'un ölüm yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, İstiklal şairi Ersoy'un fikir ve edebiyat dünyasının en güçlü kalemlerinden birisi olduğunu belirtti.

Hasan Kara mesajında, Mehmet Akif Ersoy'un en zor şartların, çözülmenin ve umutsuzluğun hakim olduğu bir dönemde Milli Mücadele ruhu için ömrünü adadığını belirterek, "Fedakar bir dava adamı olan milli şairimiz Mehmet Akif, her zaman duygu, düşünce ve eylemleriyle ön saflarda yer almış gerçek bir aydındır. Mehmet Akif, en zor şartlarda ve pek çok kişinin ümitsiz olduğu bir ortamda milletini ‘korkma' diye uyardı. Zafere giden yolda halkımızı, askerimizi motive etti. Ümidini yitirmemesini sağladı. İstiklal Marşı'nın şairi olarak Mehmet Akif 'in bir başka önemli özelliği de sarsılmaz bir iman ve dava adamı olduğu kadar tam bir erdem kahramanı olmasıdır. Türk Milleti'nin karakterini ve emsali görülmemiş bir kahramanlıkla ortaya koyduğu Kurtuluş Savaşı mücadelesini sonsuza kadar İstiklal Marşımızla buluşturan, bizlere armağan eden, bu ölümsüz destanı yazarak Türk Milleti'nin her ferdinin ebediyete kadar duygularına tercüman olan Mehmet Akif Ersoy'u bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, toprağı bol mekanı cennet olsun diyorum” ifadelerini kullandı.