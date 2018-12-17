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Başkan Kara'dan Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası mesajı

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Belediye Başkanı Hasan Kara, mesajında yoksullukla mücadelenin yolu yerli malı üretiminden ve kullanımından geçtiğini vurgulayarak, "Bunun için tutum, yatırım ve yerli malların tercih edilmesi, çocuklarımıza küçük yaşlardan itibaren aileden başlayarak iktisat bereketiyle ve yerli ürünlerin kullanımının öğretilmesi bu asırda hayati bir önem arz etmektedir. Şunu unutmamalıyız ki yabancı mal alırken, verdiğimiz para bir daha geri gelmeyecek ve ülke ekonomisine menfi yönde etkisi azımsanmayacak kadar büyük olacaktır. Bu nedenle, elimizden geldiği ölçüde Türk Malı kullanmalıyız. Yabancı ülkelere para akışını önlemede, Türk Malı kullanmanın yatırımcılarımızın yatırımlarını ülkemize yapmasının ülke ekonomimiz ve gelişimimiz için önemi büyüktür. Ülkemizde her zaman üretim miktarı ve istihdam sayısının artmasına, ekonomik göstergelerin yükselmesine olanak verecektir. Türk Malı kullanmanın yatırımcılarımızın yatırımlarını ülkemize yapmasının ülke ekonomimiz ve gelişimimiz için önemi büyüktür. Tüm halkımızın ve yatırımcılarımızın Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftasını en içten duygularımla kutlarım" ifadelerini kullandı.

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