Başkan Kara'dan yeni yıl mesajı

Başkan Kara, mesajında iyisiyle, kötüsüyle, acısıyla, tatlısıyla bir yılı geride kaldığını belirterek, "Bizim için her geçen yıl sadece geçip gitmiş bir yıl değildir. Önümüzdeki yılı daha hayırlı, daha güzel, Hakkın rızası ve Milletin duası adına daha dolu yaşayabilmek için derslerle dolu bir tecrübedir. İnşallah, 2019 yılı, her şeyden önce kardeşliğimizin güç kazandığı, kardeşliğimize kastı olanların kaybettiği bir yıl olacaktır.Bütün insanlığın ortak dileği olarak şunu ifade edebiliriz ki, 2019 yılı dünyada iyilik ve güzelliklerin hakim olduğu bir yıl olsun. Savaşlar, katliamlar ve terör olaylarının son bulduğu, Türkiye'nin her alanda gelişmesi, ilerlemesi, kalkınması ve yeni plan projelerin uygulanacağı bir dönem olsun. Üzülerek ifade etmeliyim ki, İnsanlık ayıbı olayların büyük çoğunluğu İslam dünyası coğrafyasında yaşanmaktadır. Cenab-ı Allah'ın yüce kitabımızda buyurduğu 'Müminler ancak kardeştir' ayet-i kerimesinin aksine yıllardır Müslümanlar, birbirlerine kırıldığı savaşların içinde başroldedir. Yaşadığımız yüzyılda insanlığın en çok ihtiyaç duyduğu şey barış ve kardeşliktir. Bu dileklerle mesajıma son verirken 2019 yılının bütün İslam alemi ve insanlık için hayırlara, güzelliklere ve iyiliklere vesile olmasını Yüce Rabb'imden niyaz ederim” ifadelerini kullandı.