İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Kara'nın Gazeteciler Günü mesajı

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, 10 Ocak Çalışanlarının Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Başkan Kara, mesajında bilgi çağı ile birlikte teknolojinin gelişmesi, beraberinde basının da gelişmesini sağladığını belirterek, "Günümüzün en dinamik mesleklerinden biri olan gazetecilik, insanlara haber ve bilgi akışı sağlamak gibi çok yönlü bir misyonu içermektedir. Bu önemli görevi yerine getirmek için her şartta görevleri peşinde koşan gazeteciler, doğal olarak, birçok zorlukla karşı karşıya bulunmaktadır. O nedenle gazetecilerin ekonomik ve sosyal imkanları hususu büyük önem arz etmektedir. Yönetimle halkın arasında bağlantı kuran, bilgi akışını sağlayan, toplumsal varoluşta yaşanılan tüm ayrıntıları her bireye eşit olarak ulaştıran basın camiamız, toplumun en önemli nesnel gerçekliğidir. Bu nedenle, güçlü gazeteci, güçlü basın kuruluşunun; güçlü basın kuruluşları da güçlü demokrasinin tesisini sağlayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle basın-yayın organlarımızın tüm çalışanlarının Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyorum” ifadesini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.