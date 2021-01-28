Başkan Ramazan Ankara temaslarını tamamladı

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Ankara'da yaptığı girişimlerde 2021 yılında yapılacak olan projeler , devam eden projeler ile ilgili görüşmeler yaptı.

Belediye Başkanı Servet Ramazan, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu, Belediye Plan ve Proje Müdürü Murat Bilecen ile birlikte Ankara'da temaslarda bulundu. Başkan Ramazan, Kilis için yorulmaksızın çalışmaya devam ettiklerini ifade ederek, "Ankara'da DSİ İçme Suları Daire Başkanı Mustafa Kemal Köseoğlu'nun misafiriydik. Memleketimiz adına güzel istişarelerde bulunduk. İller Bankası Genel Müdür Yardımcısı Emrah Baydemir'i makamında ziyaret ettik. Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Doç. Dr. Birol Ekici'yi makamında ziyaret ettik. 2021 yılında yapılacak olan projeler , devam eden projeler ile ilgili olarak görüşmelerde bulunarak, proje ve yatırımların takibini yaptık” dedi.