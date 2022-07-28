Başkan Ramazan Ankara'da temaslarda bulundu

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Kent ile ilgili projelerin takibi, yeni projelerin hayata geçmesi için Ankara'da bir dizi temaslarda bullundu.

Başkan Ramazan, Ankara temaslarıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, İlbank Genel Müdürü Yusuf Büyük'ü ve Genel Müdür Yardımcısı Emrah Baydemir'i ziyaret ettiğini ifade ederek, “Ziyaretimizde yeni sebze hali, yürüyüş yolları, güneş enerjisi santrali ve alt geçit projelerini görüştük. En kısa sürede projelerimizi hayata geçireceğiz. Ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda yaptığımız temaslar sonucu geçtiğimiz günlerde belediyemize kazandırdığımız yeni 25 aracın yanı sıra, bir çok yeni araç sözü daha aldık. TOKİ Projeleri ve Araştırma Dairesi Başkanı Serhat Günkan'ı ziyaret ederek, Deveciler Bölgesi'nde yapılmasını planladığımız 700 konutluk yeni TOKİ projesini konuştuk. Proje Dairesi'ndeki işlemlerin bitmesinin ardından en kısa sürede projeye başlanılmasını planlıyoruz. AK Parti Genel Başkan Yardımcımız, Yerel Yönetimler Başkanımız Mehmet Özhaseki'yi ziyaret ederek ilimizde yapılan ve yapılması planlanan projelerimizi konuştuk. Misafirperverliklerinden dolayı sayın başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.