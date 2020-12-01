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Başkan Ramazan Dekoratif El Sanatları Sergisini gezdi

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan hayatını kaybeden eski başkan Mehmet Abdi Bulut anısına açılan Dekoratif El Sanatları Sergisini gezdi.


12 Ekim tarihinde beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden Merhum Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut adına açılan sergiyi ziyaret eden Başkan Ramazan, “Kadın meslek zenginleştirme merkezi kursiyerlerinin hazırladığı Dekoratif El Sanatları Sergisi'ne katılım sağladık. Tüm hanımefendileri çalışmalarından dolayı tebrik eder, başarılarının devamını dilerim. Sergimiz maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmak kaydıyla 11 Aralık tarihine kadar tüm vatandaşlarımız tarafından gezilebilecektir” dedi.

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