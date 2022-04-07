İhlas Haber Ajansı

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Başkan Ramazan, Sabah Pazarı Hanı Projesini inceledi

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu ile birlikte Sabah Pazarı Hanı Projesi’nde incelemelerde bulundu.

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu ile birlikte Sabah Pazarı Hanı Projesi'nde incelemelerde bulundu.


Belediye Başkanı Servet Ramazan, “Şehrimiz genelindeki turizm yatırımlarının geliştirilip hak ettiği değeri alabilmesi adına Sabah Pazarı Hanı projemizin devam eden çalışmalarına ilişkin incelemelerde bulunduk. Şehrimizin kültürüne yakışır bir şekilde hizmete sunacağız” dedi.

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