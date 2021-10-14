Başkan Ramazan, sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi

Belediyeye ait Söğütlüdere Sosyal Tesislerindeki yemekli programa Belediye Başkanı Servet Ramazan, İl Sağlık Müdürü Dr. Mahmut Arık, Kilis Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm.Dr.Fazıl Arısoy. Sağlık- Sen Kilis Şube Başkanı İmam Hüseyin Özcan, Memur Sen Kilis Temsilcisi Bekir Şen ile sağlık çalışanları katıldı. Programda bir konuşma yapan Belediye Başkanı Servet Ramazan, Tüm dünyayı yaklaşık 2 yıldan beri kasıp kavuran bir pandemi süreci içerisinde olduklarını ifade ederek, “2019 yılı sonlarından itibaren tüm dünyayı etkisi altına alan bu süreç, 11 Mart 2020'de görülen ilk vaka sonrası ülkemizi de etkisi altına almış ve ülke olarak birçok zor zamanın başlangıcı olmuştur. Maalesef ki ülke genelinde birçok kayıplar verdik. Ancak aşının da bulunmasıyla vefat oranlarının azalması bir nebze de olsa bizleri rahatlattı. Bu zaman zarfında yaşamış olduğumuz badireler ve edindiğimiz tecrübeler, en kıymetli hazinemizin sağlımız olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Bu sebepledir ki aşılanma oranlarının artması ve maske mesafe temizlik kurallarına uyulması bu gün hayati bir önem arz ediyor. En kıymetli hazinemiz sağlığımız derken, sağlığımızı emanet ettiğimiz sizler de bizler için çok kıymetlisiniz. Bu süreçte çok çalıştınız, çok yoruldunuz ve çok büyük bir mücadele örneği sergilediniz. Yeri geldi evinizden, çocuklarınızdan, eşlerinizden ayrı kaldınız. Yeri geldi canınız pahasına insanların yardımına koştunuz. 7 gün 24 saat izin kullanmadan her çağırıldığında hastanelere koştunuz. Cansiperane bizler için bu hastalıkla savaştınız. Emekleriniz ve yapmış olduğunuz fedakârlıklar için her birinize yürekten teşekkürlerimi sunuyorum. Salgın ile mücadele esnasında hayatlarını kaybeden bütün sağlık çalışanlarına Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Bütün sağlık çalışanlarımızın sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir ortamda çalışmalarını temenni ediyor, hepinizi hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum” ifadesini kullandı.