İhlas Haber Ajansı

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Başkan Ramazan, şampiyonları kabul etti

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, 24 Kasım-3 Aralık tarihleri arasında Romanya Bükreş’te yapılacak olan Dünya Bilek güreşi şampiyonasına katılacak olan Kilisli sporcuları kabul etti.

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, 24 Kasım-3 Aralık tarihleri arasında Romanya Bükreş'te yapılacak olan Dünya Bilek güreşi şampiyonasına katılacak olan Kilisli sporcuları kabul etti.


Başkan Ramazan, Kilisli sporcular ile gurur duyduğunu ifade ederek, "24 Kasım - 3 Aralık tarihleri arasında Romanya Bükreş'te yapılacak olan Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'na ilimizden 4 sporcumuz katılacaklar. Bizleri gururlandıran Nazmiye Korkmaz, Duha Nur Şeker, Sude Naz Akar ve Merve Yenidünya'ya Şampiyona 'da başarılar dilerim" dedi.

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