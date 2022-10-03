İhlas Haber Ajansı

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Başkan Ramazan, Ürdün'de toplantıya katıldı

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Ürdün’ün başkenti Amman’da gerçekleştirilen "Sürdürülebilir Kalkınma İçin Sürdürülebilir Ortaklık" temalı IKKN Ortadoğu Networking Konferansı’na katıldı.

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Ürdün'ün başkenti Amman'da gerçekleştirilen "Sürdürülebilir Kalkınma İçin Sürdürülebilir Ortaklık" temalı IKKN Ortadoğu Networking Konferansı'na katıldı.


Belediye Başkanı Sayın Servet Ramazan, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu ile birlikte Ürdün'ün başkenti Amman'da gerçekleştirilen "Sürdürülebilir Kalkınma İçin Sürdürülebilir Ortaklık" temalı IKKN Ortadoğu Networking Konferansı'na katıldılar. Kilis'te gerçekleştirilen projelerle ilgili bir sunum yapan Belediye Başkanı Ramazan, bu konferansta yeni ortaklıklar ve yeni hibelerle ilgili bir takım görüşmeler gerçekleştirdi.


Belediye Başkanı Ramazan toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Gayet olumlu dönüşler aldığımız bu görüşmeler neticesinde, ilimize yeni hibeler kazandırarak bir çok yeni projeye imza atacağız" dedi.

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