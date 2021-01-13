İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Ramazan'a ziyaret

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan’ı il başkanları, milletvekilleri ziyaret ettiler.

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan'ı il başkanları, milletvekilleri ziyaret ettiler.


Belediye Başkanı Servet Ramazan'ı AK Parti Kilis Milletvekilleri Ahmet Salih Dal, Mustafa Hilmi Dülger, 25-26.Dönem Milletvekili Reşit Polat ,İl Genel Meclis Başkanı Şıhmehmet Yalçın, AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mustafa Demir ziyaret etti.


Nezaket ziyaretinde Kilis'e yapılan hizmetler, yapılacak projeler hakkında görüş alış verişinde bulunuldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.