Başkan Ramazan'dan 7 Aralık mesajı

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Kilis'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Ramazan, tarihe altın harflerle yazılmış Kilis direnişinin 100. Yılını kutlamakta olduğunu belirterek, "Vatanımıza yönelik hain saldırılara karşı kahramanca mücadele eden atalarımız, aylar boyunca eşsiz bir direnişle düşmanı şehrimize sokmayarak, tarihte benzeri az görülen bir destan yazdılar. 100 yıl önce yazılan bu şanlı destan, bugün Kilisliyim diyen her bir vatandaşımız için bir gurur ve sevinç kaynağıdır. Ben de 100 yıl sonra bugün bu Aziz Şehrin Belediye Başkanlığını yapmaktan onur ve gurur duyuyorum. Gazi Mustafa Kemal'in, 7. Ordu Komutanı olarak 28 Ekim 1918'de, ‘İlk ayak bastığım Türk şehrindeki bu uyanıklığa cidden hayran kaldım ve bir daha iman ettim ki bu millet asla ölmeyecektir. Var olun aziz Kilisliler' sözü, daha milli mücadelenin başında, Kilis'in ve Kilislilerin vatan savunmasında ne kadar önemli bir yerde durduğunu gözler önüne sermiştir. 100 yıl önce Aslan Beylerin, Kartal Beylerin, İslam Beylerin, Müslüman Beylerin, Şehit Sakıp Beylerin, Polat Beylerin ve burada ismini sayamadığım nice isimsiz kahramanların göstermiş oldukları kahramanlıklar ve fedakârlıklar, bugün bizlerin çalışma azmi ve kararlığında en büyük yol gösterici olmuştur ve olmaya devam edecektir. 100 yıl önce Kilis'te ortaya konulan azim ve kararlığın, milli birlik ve beraberlik duygusunun, bugün artarak siz kıymetli hemşerilerimin ve geleceğimizin teminatı gençlerimizin en kıymetli hazinesi olduğunu görmek, bizleri memleketimizin geleceği açısından oldukça heyecanlandırmaktadır” ifadelerini kullandı.

Ramazan, mesajında, "Kilis nasıl ki 100 yıl önce vatan savunmasında kilit rol oynadıysa, bugün de eşsiz tarihi güzellikleri, sanata ve sanatçıya duyduğu derin saygı, kültür birikimi ve gelişen sanayisiyle ülkemizin gelişmesinde ve kalkınmasında etkin rol üstlenen bir şehir olmuştur. Kilislilerin bu azim ve kararlığı, çalışkanlığı ve vatanına duyduğu derinden sevgi, nesilden nesile aktaracağımız en kıymetli mirasımız olacaktır. Bu vesile ile Aziz şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yıl dönümünü kutluyor, vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi hayırla ve rahmetle yad ediyorum. Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, şehrimizin ve ülkemizin kurtuluş mücadelesi ve bölünmez bütünlüğü uğruna bu güne kadar kaybettiğimiz tüm gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, hayatta olan gazilerimize sıhhat ve afiyet diliyorum. 7 Aralık Kilis'imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yıl dönümü kutlu olsun” ifadelerine ver verdi.