Başkan Ramazan'dan Aktürk'e ziyaret

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Kilis Vakfı Başkanı Yaşar Aktürk'ü ziyaret etti.

Belediye Başkanı Servet Ramazan, “Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu ile birlikte Kilis'imize büyük hizmetleri ve destekleri olan Kilis Vakfı Başkanı Yaşar Aktürk'ü ziyaret ettik. Memleketimizin geleceği ile ilgili bir çok konuya değindiğimiz bu hoş sohbetten ve nazik misafirperverliklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.