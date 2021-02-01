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Başkan Ramazan'dan baraja su gelen yolları inceledi

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Kente içme suyu sağlayan barajlara gelen su güzergahını yerinde inceledi.


Belediye Başkanı Servet Ramazan, Kilis'e içme ve suluma amaçlı kullanılan baraj ve göletlerin bulunduğu bölgelerde incelemelerde bulundu. Bir süredir etkili olan sağanak yağmur nedeniyle Baraj ve göletlere akan dereler ile kanallarda incelemelerde bulunan Başkan Ramazan, “ İlimizde bir süredir etkili olan sağanak yağmur nedeniyle tarımsal kuraklığın şuan itibariyle atlamış durmadayız. İçme suyu konusunda bir sıkıntımız yok. Bizim için tatil yok, hafta sonu yok, hava koşulu yok her gün şehrimizin değerini artırmak, vatandaşımızın duasını almak için hizmet etmek var” dedi.

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