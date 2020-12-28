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Başkan Ramazan'dan iade-i ziyaretlerde bulundu

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Emniyet Müdürü ile Jandarma Komutanına iade-i ziyarette bulundu.


Belediye Başkanı Servet Ramazan, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut ile İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ersin Aslan'a iade-i ziyarette bulundu. 12 Ekim tarihinde beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'un yerine 22 Ekim tarihinde Kilis'in 45'inci Belediye Başkanı seçilen Servet Ramazan, Emniyet Müdürü Karabulut ile Jandarma Komutanı Aslan'a iade-i ziyarette bulunarak, misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.

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