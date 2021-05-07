Başkan Ramazan'dan Kadir gecesi mesajı

Başkan Ramazan, mesajında başı rahmet ortası mağfiret ve sonu azaptan kurtuluş olan Ramazan Ayı'nın son günlerini idrak edildiğini belirterek, Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan gecenin Kur'an-ı Kerim'de “bin aydan daha hayırlı” olduğu bildirilen Kadir Gecesi olduğunu hattırlattı. Ramazan, mesajında, "Tutulan oruçlarla, yapılan ibadetlerle ve yardımlarla bir manevi iklimden geçerek sonuna ulaştığımız Ramazan ayı, Kadir Gecesi ile zirveye ulaşmakta ve bayram sevinci ile taçlanmaktadır. Bin aydan daha hayırlı olan bu gecenin, ülkemiz başta olmak üzere tüm dünyaya sağlık ve huzur tesis edilmesine vesile olmasını yüce rabbimizden niyaz eder, bu duygu ve düşüncelerle Ramazan Bayramı'nın da müjdecisi olan Kadir Gecesi'nin başta değerli hemşerilerimiz olmak üzere insanlığa hayırlar getirmesini dilerim” ifadelerine ver verdi.