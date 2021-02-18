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Başkan Ramazan'dan kandil mesajı

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Regaip Kandil’i nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Regaip Kandil'i nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Başkan Ramazan, Yüce Allah'ın insanlara rahmet ve nimetlerini çokça ihsan ettiği Recep, Şaban ve Ramazan aylarının habercisi olan Regaip Kandil'ine bir kez daha ulaşmış olmanın huzurunu ve mutluluğunu hep birlikte yaşadıklarını belirtti. Ramazan, “Ramazan Ayının müjdecisi mübarek üç aylara girdiğimiz bu günlerde, idrak edeceğimiz Regaip Kandil'inin sevgi, saygı ve hoşgörü ortamının oluşmasına, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızın daha da pekişmesine vesile olacağına inanıyorum. Herkesin rahmet ve mağfiret kapılarının açıldığı bu müstesna gecelerin bereketinden en güzel şekilde yararlanmasını yüce rabbimizden niyaz ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, Regaip Kandili ve üç ayların tüm Kilisli hemşerilerimize, ülkemize, İslam alemine ve dünyaya huzur , mutluluk ve sağlık getirmesini diliyor, aramızdaki muhabbetimizi, kardeşliğimizi, birlik-beraberliğimizi ve dirliğimizi güçlendirmesini temenni ediyorum” ifadelerine ver verdi.

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