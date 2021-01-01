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Başkan Ramazan'dan örnek davranış

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, 80 saatlik kısıtlama nedeniyle görevi başında olan ziyaret ederek çeşitli ikramlarda bulundu.


Başkan Ramazan, Emniyet personeli, itfaiye müdürlüğü ile sağlık çalışanlarını ziyaret ederek, çeşitli ikramlarda bulundu. Başkan Ramazan, “Biz şehrimizde hem eserler hem de gönüller inşa ediyoruz. Gece Mesaimize Pandemi döneminde en çok yıpranan, en çok fedakarlık gösterenlerin başında gelen sağlık çalışanlarımızı ve yeni yıla görevi başında giren Mesai arkadaşlarımızı ziyaret ederek sonlandırdık. Yeni yılda da vatandaşlarımızın refahı, huzuru ve memnuniyeti için çalışmaya devam edeceğiz. Aziz milletimize, güzel şehrimize, cennet vatanımıza hizmet eden emniyet personelimizi ziyaret edip, yeni yıllarını kutladık” dedi.

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