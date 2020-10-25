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Başkan Ramazan'dan tebrik ve çiçek göndermeme ricası

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, göreve seçilmesi nedeniyle tebrik için gelinmemesini, çiçek gönderilmemesini istedi.


12 Ekim tarihinde beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'un yerine 22 Ekim tarihinde tüm belediye meclisi üyelerinin oy birliği ile Kilis Belediye Başkanlığı görevine seçilen Servet Ramazan, Belediyeye tebrik için gelinmemesini ve çiçek gönderilmemesini istedi. Başkan Ramazan, Acımız büyük kıymetli Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'u kaybetmenin acısını yaşadıklarını ifade ederek, “Tüm Kilis halkının desteklerini, dualarını, bizlerden esirgemeyeceğini umut ediyorum. Acımız olduğundan dolayı tebrik ve çiçek kabul etmiyoruz. Bu konuda hassasiyet göstermenizi rica ediyorum. Merhum başkanımızın projelerini hayatı geçirmek için gece gündüz demeden çalışacağız” dedi.

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