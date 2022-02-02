İhlas Haber Ajansı

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Başkan Ramazan'dan Üç aylar mesajı

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, üç ayların başlaması nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Başkan Ramazan, Maneviyat ve huzur dolu mübarek günlerin başlangıcı olan, içerisinde kandillerimizi ve Ramazan ayının da olduğu mübarek üç ayları idrak etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, “Üç aylar, maneviyatın ve dini duyguların yoğunluk kazandığı; dayanışma, yardımlaşma ve merhamet hislerimizin en üst noktaya ulaştığı en özel zamanlardır. Bu duygu ve düşüncelerle hemşerilerimizin ve tüm İslam Alemi'nin mübarek üç aylarını tebrik ediyor, bu mübarek günlerin birlik ve beraberliğe vesile olmasını diliyorum” dedi.

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