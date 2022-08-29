Başkan Ramazan'ın 30 Ağustos mesajı

Başkan Servet Ramazan, mesajında Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda büyük bir dönüm noktası olan 30 Ağustos Zafer'i, milletin en çaresiz zamanlarda bile her türlü zorluğu aşabileceğinin göstergesi olduğunu belirterek, ''Devrin en güçlü ordularının dört bir yandan acımasızca saldırdığı bu mücadelede, kadınıyla erkeğiyle, yaşlısıyla genciyle milletimizin her bir ferdi birer asker olmuş, istiklal mücadelesinde göğsünü siper etmiştir. 30 Ağustos Zafer Bayramı, tarihinde bağımsızlığına gem vurabilecek hiçbir güç tanımayan aziz milletimizin, azimle ve inançla, yekvücut olarak vatanını nasıl müdafaa ettiğinin canlı bir örneğidir. Milletimiz, vatan topraklarının asla işgal edilemeyeceğini ve bayrağımızın göklerden asla indirilemeyeceğini bir kez daha bu zaferle tüm dünyaya haykırmıştır. Tarih boyunca gücünü, birlik ve beraberlik ruhundan alan milletimizin, sahip olduğu değerler etrafında oluşturduğu bu kenetlenme anlayışı ve Kuvay-ı Milliye Ruhu, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da karşılaşacağımız badireleri aşmamızda en büyük güvencemiz olacaktır. Milletimizin bağımsızlık uğruna gösterdiği azim ve kararlılığın, tüm dünyaya ilan edildiği 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıldönümünü kutlamamız sebebiyle ayrı bir gurur ve sevinç içerisindeyiz. Bu vesileyle, İstiklal Savaşı'mızın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bugüne kadar vatan uğrunda canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimizi minnetle yâd ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun” ifadelerine yer verdi.