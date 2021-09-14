Başkan Ramazan'ın Ahilik Haftası mesajı

Başkan Ramazan, Birlik, beraberlik ve kardeşlik gibi önemli değerleri içerisinde barındıran meslek etiğinin ve çalışma ahlakının temelini oluşturan ahilik kavramı dünyada eşi benzeri bulunmayan Türk Kültürünün en önemli kültürel birikimlerinden birisi olduğunu belirtti. Ramazan, "Ahilik, sanatsal ve mesleki yönüyle toplumun ekonomik yapısını hazırlarken, ahlaki yönüyle de devlet yapısının temel özelliklerini belirlemiştir. Bugün 21. yüzyıl'ın dünyasında ticaret ahlakını oluşturan müşteri memnuniyeti ve kalite standartları olarak ifade edilen birçok terimin temeli, Ahilik Teşkilatı çatısı altında oluşturulmuş ve yüzyıllar öncesinde Anadolu topraklarında hayat bulmuştur. Ahilik Teşkilatı'nın yardımlaşma ve dayanışma gibi temel prensiplerini kendine şiar edinen esnaflarımız ve sanatkârlarımız, ihtiyaç sahibi olanların her zaman yanında ve destekçisi olmuştur. Yüzyıllar boyunca ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan gelişimimizi sağlayan Ahilik Teşkilatı'nı, dünya kültürüne ve ticaret literatürüne büyük katkıları olduğu gibi, milli birlik ve beraberliğimizin de adeta teminatlarından birisi olmuştur. Günümüzde esnaflarımızın ve sanatkârlarımızın oluşturduğu kurumlar, ahiliğin insana değer veren, dayanışmayı özendiren ve adaleti amaçlayan temel ilkelerinden yararlanmakta, insanlığın ortak erdemleri olan sevgi, bilgi, dostluk ve dayanışma gibi değerlere önem vermektedir. Bu duygu ve düşüncelerle; yılın ahisi seçilen Mehmet Kırıcı ustamızın, yılın kalfası seçilen Kadir Gezeroğlu ve yılın çırağı seçilen Halil Bayramoğlu kardeşlerimizin, emek ve alın terini vatanseverlik duygularıyla birleştiren esnaflarımızın ve sanatkârlarımızın Ahilik Haftası'nı kutluyor, bu vesileyle birlik ve beraberlik duygusunun büyüyerek devam etmesini diliyorum” ifadesine yer verdi.