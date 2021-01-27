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Başkan Ramazan'ın Ankara ziyareti

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Kentin çevresini değiştirecek olan projelerin takibi için Ankara’da temaslarda bulundu.

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Kentin çevresini değiştirecek olan projelerin takibi için Ankara'da temaslarda bulundu.


Belediye Başkanı Servet Ramazan, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu, Belediye Plan ve Proje Müdürü Murat Bilecen ile birlikte Ankara'da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TOKİ başta olmak üzere bir görüşmelerde bulundu.


Başkan Ramazan, Sahabeler kenti Kilis'in daha da güzelleştirmesi için projelerin takibi için Ankara'ya gittiklerini ifade ederek, "Karataş parkı ve çevresine yapılacak olan Millet Bahçesi, Resul Osman Dağı çevresine yapılacak olan Deveciler TOKİ, Cumhuriyet Meydanın içerisine alan Tarihi Kent Meydanı, Sokak Sağlıklaştırma, Tahtalı TOKİ projeleri için görüşmeler de bulunduk. Şehrimiz için güzel islere imza atmaya devam edeceğiz” dedi.

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