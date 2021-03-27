Başkan Ramazan'ın Berat Kandili mesajı

Belediye Başkanı Ramazan, mesajında kurtuluş, af ve arınma gibi anlamlara gelen ve mübarek Ramazan ayının bir müjdecisi olan Berat Gecesi kutladığını belirtti. Ramazan, "Bizlere kulluk bilinci ile hatalardan kaçınmayı, günahlardan arınmayı ve Yüce Allah'ın sonsuz rahmet ve merhametine sığınmayı müjdeler. Bu gece; Rabbimize, kendimize ve bütün insanlığa karşı sorumluluklarımızı hatırlatır. Bu görevlerimizi ihmal edip etmediğimizi sorgulayıp hata ve günahlarımızdan tövbe ederek uzaklaşma imkânı sağlar. Berat Kandili, Yüce Rabbimiz nezdinde beratımıza vesile olduğu, Rabbimizin affediciliğine ve bağışlayıcılığına sığınmayı öğrettiği gibi, kendimize, ailemize, din kardeşlerimize ve tüm kainata karşı affedici ve yapıcı olmayı öğretir. Berat, kırılan kalpleri onarma, dargınlıkları bitirme, kin, nefret ve intikam duygularını aşma günüdür. Bu anlamda manevi feyziyle gönüllerimizi aydınlatan nadir gecelerden biri olan Berat Kandilinin, başta ülkemiz olmak üzere tüm İslam alemine hayırlı olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyor, tüm vatandaşlarımızın kandilini tebrik ediyorum” ifadesine ver verdi.