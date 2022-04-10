Başkan Ramazan'ın Polis haftası mesajı

Belediye Başkanı Ramazan, mesajında büyük fedakarlık, kahramanlık ve yüksek vazife şuuruyla 177 yıldır devletinin ve milletinin emrinde olan Türk Polis Teşkilatı her zaman milletin gururu, huzur ve güven ortamının teminatı olduğunu belirtti. Ramazan mesajının devamında ise “Türk Polis Teşkilatı'mızın kuruluş yıl dönümü vesilesiyle vatanımızın bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğü uğruna canla başla görev yapan tüm Emniyet mensuplarımıza görevlerinde başarılar diliyorum. Görevi başında şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum” ifadelerine ver verdi.