Başkan Servet Ramazan'dan Ramazan ayı mesajı

Başkan Ramazan, 11 ayın sultanı, rahmet, mağfiret ve azaptan kurtuluş ayı Ramazan-ı Şerif'i karşılamanın huzuru ve mutluluğu içerisinde olduklarını belirtti.

Ramazan, "Bu ay iyiliğin erdemini fark etmenin, yardımlaşma, kardeşlik ve sabır duygularını çoğaltmanın kılavuzudur. İnsanlar arasında az veya çok demeden paylaşmanın, dayanışmanın ve kaynaşmanın vesilesi olan ramazan ayı, aynı zamanda ruhun kendini Rabbine en yakın hissettiği aydır. Rabbimiz büyük bir arınma vesilesi olan bu günlerde af ve tazelenme fırsatını bizlere nasip etmiştir. Ne mutlu ki hep birlikte bu manevî hazzı bir kez daha yaşama ve birbirimize kenetlenerek iyiliği çoğaltma fırsatına nail oluyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle Ramazan Ayı'nın tüm dünyada paylaşmanın ve dayanışmanın öncüsü olmasını ve yüce rabbimizden Ramazan ayı hürmetine bizi bir an önce sağlıklı günlere kavuşturmasını dilerim. Ramazan-ı Şerif'iniz mübarek olsun” ifadesine ver verdi.