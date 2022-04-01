İhlas Haber Ajansı

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Başkan Servet Ramazan'dan Ramazan ayı mesajı

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Mübarek Ramazan ayı nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Başkan Ramazan, Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennem azabından kurtuluş olan oruç ayı Ramazan-ı Şerifi karşılamanın mutluluğu içerisinde olduklarını ifade etti. Ramazan, ''Manevi açıdan taşıdığı yüce anlamların yanı sıra, sosyal açıdan da tam bir dayanışma dönemi olan on bir ayın sultanı Ramazan ayının milletimize, İslam Dünyası'na ve bütün insanlığa sağlık, huzur ve barış getirmesini diliyorum. Bu duygularla tüm hemşerilerimizin Ramazan ayını en derin duygularımla kutluyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” ifadesine ver verdi.

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