İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Şimşek maaşını bağışladı

Kilis’in Elbeyli Belediye Başkanı Süleyman Şimşek, Milli Dayanışma Kampanyasını desteklediğini, bir maaş bağışlayarak katkı sunacağını söyledi.

Kilis'in Elbeyli Belediye Başkanı Süleyman Şimşek, Milli Dayanışma Kampanyasını desteklediğini, bir maaş bağışlayarak katkı sunacağını söyledi.


Elbeyli Belediye Başkanı Süleyman Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasını desteklediğini vurgulayarak, “Cumhurbaşkanımız tarafından başlatılan kampanyaya bende bir maaşımı bağışlayarak, bu kampanyaya destek veriyorum. Gün birlik, beraberlik, yardımlaşma günüdür. Cumhurbaşkanımızın çağrısında Elbeyli halkını, Kilis halkını ve tüm Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımızı destek vermeye katkı sunmaya çağırıyorum. İnşallah, korona virüsün etkisi çok çabuk biter, insanlar, bu zor günleri atlatır. Çok sayıda günü birlik çalışan insan işe gidemediği için mağdur olmuştur. Milli Dayanışma Kampanyasını ile birlikte bu mağdur olmuş insanlara bir miktar katkı sunulmuş olacaktır. Bu kampanyanın sonuna kadar arkasında ve destekçisi olacağız” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.