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Başkan Yardımcısı Tohumcu'dan gece denetimi

Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu, belediye birimlerinde gece denetimi gerçekleştirdi.


Geçen hafta Belediye Başkan Yardımcılığına atanan Belediye Meclis Üyesi Mustafa Tohumcu, Temizlik İşleri Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü, Park ve Bahçe Müdürlüğü ile Söğütlü Dere Mesire alanında incelemelerde bulunarak, belediye birim müdürlerinden bilgi aldı. Daha temiz bir Kilis için talimatlar veren Başkan Yardımcısı Tohumcu, Park ve bahçeler bakımların yapılmasının ve yeni ağaçların dikilmesi, bankı eksik olan parklara bank konulması için talimat verdi.

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