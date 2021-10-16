İhlas Haber Ajansı

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Başkanlar KİLMEK standını gezdi

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, TİM Yönetim Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan ile Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu, KİLMEK standını gezdi.


Kilis Belediyesi Meslek Edindirme Merkezlerinde (KİLMEK) üretilen, el emeği, göz nuru ürünlerinin sergilendiği KİLMEK standı Gaziantep'te açıldı. KİLMEK standı Moda ve alışveriş festivalinde büyük ilgi gördü. Standı Belediye Başkanı Servet Ramazan ile birlikte Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu ve TİM Yönetim Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan ziyaret etti.

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