Basketbol Cumhuriyet kupası turnuvası sona erdi

Kilis'te, 2021-2022 sezonu Basketbol Cumhuriyet Kupası müsabakaları sona erdi.

Turnuva Yıldızlar Kız-Erkek kategorilerinde 11 Takım ve Gençler Kız-Erkek kategorilerinde 15 takım ile toplamda 312 sporcunun katılımlarıyla gerçekleşti.

Yıldızlar Kız Kategorisinde, 1. Süleyman Demirel Orta Okulu, 2. Yavuz Sultan Selim Orta Okulu, 3. Özel Meltem Orta Okulu, Yıldızlar Erkek Kategorisinde, 1. Öncüpınar Orta Okulu

2. 15 Temmuz Orta Okulu, 3. Süleyman Demirel Orta Okulu, Genç Kızlar Kategorisinde, 1. Kilis Anadolu Lisesi, 2. Mehmet Zelzele Fen Lisesi, 3. Mehmet Şanlı Sağlık Meslek ve Teknik Lisesi

Genç Erkekler Kategorisinde, 1. Hasan Özüberk Anadolu Lisesi, 2. Hacı Mehmet Koçarslan Anadolu Lisesi, 3. Mehmet Zelzele Fen Lisesi, Dereceye giren okullara ödüllerini Gençlik ve Spor İl Müdürü Metin Kaplan, Kilis İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, Spor Şube Müdürümüz Öner Ökkeş Buldum, Basketbol İl Temsilcisi Bülent Özdemir ve Basketbol Antrenörü Sait Köseoğlu tarafından verildi.