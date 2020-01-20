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Bayan Voleybol takımı rakip tanımıyor

Kilis Belediyespor Bayan Voleybol takımı bu hafta sonu deplasmanda Adıyaman Spor-Der’i 3-0 net bir skorla geçti.

Kilis Belediyespor Bayan Voleybol takımı bu hafta sonu deplasmanda Adıyaman Spor-Der'i 3-0 net bir skorla geçti.


voleybol Bayanlar 2.liginde mücadele eden Kilis Belediyespor Bayan Voleybol takımı, Adıyaman Spor-Der'i 3-0'lık net bir skorla geçti. Maçın başından sonuna kadar üstün bir performans sergileyen Bayan Voleybol takımı başarılarını üst üste aldığı galibiyetler ile sürdürüyor. Kilis Belediyespor Bayan Voleybol takımının ligde başarısı kentte sevinç ile karşılandı.

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