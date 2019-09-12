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Bayanlara 'Aile Planlaması' anlatıldı

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Kilis ve ilçeleri ile köylerinde ’Aile Planlaması’ anlatıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Kilis ve ilçeleri ile köylerinde 'Aile Planlaması' anlatıldı.


İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri Kapsamında sağlık personelleri tarafından Kilis merkez, Polateli, Elbeyli, Musabeyli ilçesi ve köylerde bayanlara yönelik Aile planlaması, doğum öncesi ve doğum sonrası bakım, yeni doğan dönemi tarama programları,anne sütünün önemi,çocukluk çağı yaralanmaları, kanser erken taramanın önemi konularda eğitimler verildi. Vatandaşlara bilgilendirme çalışmaları yapılırken, ,broşürler dağıtımlı da gerçekleştirildi.

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