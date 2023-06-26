Bayram öncesi uzmanlardan araç bakım uyarısı

Kilis'te yaklaşan bayram tatili öncesinde sanayi sitelerinden oto tamircilerinin önünde yoğunluk oluşmaya başladı. Bayram tatili için yola çıkacaklar araçlarının bakımını yaptırmaya başladı. Yaz bakımı zamanı da gelmesiyle birlikte oto sanayi sitelerinden esnafın işleri de arttı. Bayram tatilini memleketlerinde ve köylerinde geçirmek için yola çıkacak sürücülere bir uyarıda oto tamircilerinden geldi. Tamirciler sürücülere bakımsız araçla yola çıkmayın, emniyet kemeri takın, uykusuz araç kullanmayın, trafik kurallarına uyun, bayram acıya hüzne dönüşmesin uyarısında bulundu.

Sanayi sitesine aracının bakımını yaptırmak için gelen Hüseyin Kanlı, "Bayramda tatile çıkacağım için arabanın rutin bakımlarını yaptırmaya geldim. Allah göstermesin yolda kötü bir şeyler olur amacıyla çok şükür arabamda bir sorun çıkmadı rahatlıkla yolculuğumu yapabilirim" dedi.

Her 3 ayda bir aracının bakımları için sanayinin yolunu tutan Zekeriya Soylu ise, "Her 3 ayda bir olduğu gibi bayramda da arabanın yağ, fren balatası, aslında arabanın nelerine bakılması gerekiyorsa ve neleri yapılması gerekiyorsa oraları yaptırıyoruz. Bayramda iş yoğunluk çok olduğundan dolayı bakımlarını erken yaptırmaya çalışıyorum. Bayramda çocuklar şehir dışına gidebilir onların bir sorunla karşılaşmaması amacıyla arabayı bayrama hazırlıyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

"Lütfen hız sınırını geçmeyelim"

Kilis merkezde bulunan sanayi sitesinde oto tamir bakım servis hizmeti veren Mustafa Muhammed, "Bayramda gelen müşteriler en çok bakım için geliyorlar. Otomobil de bayram bakımları deyince akla yağ bakımı, hava filtresi, polen filtresi, mazot filtresi, ön balata, arka balata, baskı balata ve genel bakım yapıyoruz. Uzun yola çıkacakların olmazsa olmazı olan bakımlar çok önemlidir" ifadelerini kullandı.