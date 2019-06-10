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Beğendikleri bisikleti çaldılar

Kilis’te, bir apartman içerisine giren 2 çocuk, 3 bisiklet arasından beğendiği bisikleti çaldı.

Kilis'te, bir apartman içerisine giren 2 çocuk, 3 bisiklet arasından beğendiği bisikleti çaldı.


Edinilen bilgiye göre, Necmettin Erbakan Mahallesi Turgut Özal Caddesi Cabir Apartmanına giren iki çocuk, girdikleri apartmanda yan yana bulunan 3 bisiklet arasında bakıp beğendikleri bisikleti alarak kayıplara karıştı. Güvenlik kamerası tarafından saniye saniye hırsızlık anı görüntülenirken, polis, bisiklet çalan iki çocuğun yakalanması için çalışma başlattı.

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