Belediye Başkan- Ramazan'dan sosyal belediyecilik vurgusu

Belediye Başkanı Ramazan, Gıda Bankası Bankasını çalışmalarını denetledi. Gıda Bankası Müdürü Mustafa Uğur Baydın'dan çaışmalar hakkında bilgi olan Başkan Ramazan, Dar gelirli vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak adına her daim yanlarında olduklarını ifade ederek, “Dar gelirli ailelere Korona virüse karşı tedbir amaçlı hijyen ve dezenfekte çalışmaları kapsamında Gıda bankasında kayıtlı 7 bin aileye 5 litre çamaşır suyu, el sabunu, sıvı el sabunu, 1 adet dezenfektan, 1 adet bez maske 1 adet pazar çantası ve pandemi ile ilgili broşürler ile birlikte dağıtımı devam ediyor. Sokak kısıtlaması olmasına rağmen arkadaşlarımız dar gelirli vatandaşlara dağıtımlara devam ediyor” dedi.