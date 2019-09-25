Belediye Başkanı Bulut, basın mensuplarıyla bir araya geldi

5-2 milyon TL tasarruf yaptıklarını söyledi.

Başkan Mehmet Abdi Bulut, AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş ile birlikte kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi. Başkan Bulut, Kilis'in en büyük sıkıntısının konut ile işsizlik olduğunu ifade ederek, “Göreve başlar başlamaz konut sıkıntısını çözmek için TOKİ ile görüşmelere başladık. TOKİ'ye 4 ayrı konut yapılması için arsa tahsisi yaptık. Tahminen söylüyorum, kısa bir süre içerisinde proje aşaması bittikten sonra konutların yapımına başlanacak. 4 etaptan oluşacak konut sayısını 2 bin civarında olacağını düşünüyorum. İşsizlik konusunda ise çalışmalarımız sürüyor. Mevcut Organize Sanayi Bölgesinin büyütülmesi için alt yapı çalışmaları devam ediyor. Polateli-Şahinbey Organize Sanayi bölgesinde olumlu gelişmeler var. İşsizlik sorunu bir anda çözülmüş, zamana ihtiyacımız var” dedi.

"145 tondan fazla çöp toplanıyor"

Başkan Bulut, 100 bin kent merkezinin nüfusunun bulunduğunu 127 bin Suriyeli ile birlikte 227 bin kişiye hizmet ettiklerini ifade ederek, “İlimize gelen ödenek 100 bin kişi üzerinden geliyor. Sadece günlük 145 bin tondan fazla çöp topluyoruz. Suyu 2.5 TL'ye mal ediyoruz. Vatandaşa ise 1 TL'den satıyoruz. 227 bin kişiye hizmet götürürken, başta parklar ve yeşil alanlar konusunda ciddi çalışmalarımız var. Bu şehir hepimizin, ben tüm Kilislilerden taşın altına elini koymasını istiyoruz. Parklarımızı, bulvarlarımızı, banklarımızı, yeşil ağaçlarımızı korumalarını istiyorum. Çünkü bunlar ciddi maliyetler ile yapılıyor. Göreve geldiklerinden itibaren ayda 1.5-2 milyon TL tasarruf yaptık. İnşallah daha da verimli bir şekilde bütçeyi kullanacağız” şeklinde konuştu.

Kuzey Çevreyolunun yapımını başlandı

Başkan Bulut, Kuzey çevre yolunun yapımını başlandığını ifade ederek, “Kuzey Çevreyolu Resul Osman Dağı etiklerine yapılacak olan TOKİ konutlarının olacağı bölge yeni devlet hastanesinden başlayarak, jandarma ile Üniversite TOKİ kavşağı ile birleşecek. Bu şehrimizin trafik yükünü alacak. Malum olunduğu üzere halen çevreyolumuzda sıkıntılarımız var. Ekrem Çetin Kavşağı ile hastane kavşağında sürekli kazalar meydana geliyor. Burayı alt geçit şakilinde yapmayı planlıyoruz. Karayolları ile görüşüyoruz. Gerekirse projesini biz çizeceğiz. Sürekli kazaların olduğu bu bölgeyi yeniden ele alınacağını tüm Kilislilerin bilmesi gerektiğini istiyorum. Biraz zamana ihtiyacımız var" ifadelerine yer verdi.

"Yeni Devlet Hastanesinin yapımı devam ediyor"

Başkan Bulut, Yeni Devlet Hastanesinin yapımının devam ettiğini belirterek, “Herkes bir şey söylüyor, sosyal medyadan, yok yeri yanlış, yok şöyle, yok böyle, gerçek olan şu hastanenin yapımı hızlı bir şekilde devam ediyor. 2021 yılında faaliyete geçecek, belki daha öncede devreye alınabilir. İlimizin büyük bir problemi de çözülmüş olur” ifadelerini kullandı.

1 aya kadar yeni belediye hizmet binasına taşınılacak

Başkan Bulut, Yeni Belediye Binasına 1 ay içerisinde taşınacaklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Yeni hizmet binamızın çevre düzenlemesi bitmek üzere inşallah kısa bir süre içerisinde taşınacağız. Eski belediye binamızın da yıkılarak, Cumhuriyet meydana katılması söz konusu olabilir. Mevcut binamızı nasıl daha iyi değerlendirebiliriz düşüncesi içerisindeyiz. Bölgenin mimarisine uygun han gibi düşünülerek planlama yapılabilir. Bu konuda çalışıyoruz. Eski sebze halinin yakacağız. Altına otopark yapmayı üzerini de park yapmayı planlıyoruz. Eski Tekelin arka tarafı askeriyeye ait olan yere büyük bir millet parkı yapacağız.”

Caddeler yeniden ele alınacak

Ana caddelerin yeniden ela alınacağı müjdesini veren Bulut, "Başta Cumhuriyet Caddesi olmak üzere Mercidabık Caddesi ile Odun Pazarı caddesini yeniden ele alacağız. Önceliğimiz Cumhuriyet Caddesidir, Kilis'e yakışan, bir cadde haline getireceğiz. Projelerini yaptık kaynaklarını da hal ediyoruz. Bu projeler hayata geçmesiyle birlikte Kilis farklı bir görünüme kavuşacaktır” ifadesine yer verdi.

AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Her zaman Kilis halkının yanında olduklarını ifade ederek, “İlimize hizmet etmek için çalışıyoruz. Gücümüzün yettiği kadarıyla gerek Ankara'da gerekse burada işlerin takipçisiyiz. Şunun bilinmesini isterim ki, bir çok devletimizin, belediyemizin yatırımları var, kamu kurum ve kuruluşlarımızın yatırımları var. Hepsinin takibini yapıyoruz. Zamana ihtiyacımız var. Herşey bir günde olmuyor. Kilisliler, rahat olsun, bize güvensin ve inansınlar” diye konuştu.

Toplantıya Belediye Başkan Yardımcıları Mustafa Tohumcu, Servet Ramazan, Hüseyin Erkmen'de katıldı.