Belediye Başkanı Bulut koltuğunu devretti

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle koltuğunu bir günlüğüne Yunus Emre İlkokulu öğrencileri Elif Melis Özdemir ile Mehmet Emin Türk'e devretti.

Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Başkanlık makamına Yunus Emre İlkokulu öğrencileri Elif Melis Özdemir ile Mehmet Emin Türk'e devretti.

Başkan Bulut, öğrencilerin Kilis ile ilgili düşünceleri ile önerilerini dinledi. Bulut, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.