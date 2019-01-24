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Belediye Başkanı Kara'dan Nacı Ağbal'a ziyaret

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı görevini sürdüren Naci Ağbal’ı ziyaret etti.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı görevini sürdüren Naci Ağbal'ı ziyaret etti.


Başkan Kara, yaptığı açıklamada,Eski Maliye Bakanı şimdiki Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı görevini sürdüren Naci Ağbal'ı ziyaret ettiğini ifade ederek, “Belediye başkanlığım dönemince Kilis'imize yapmış olduğu desteklerden dolayı kendilerine teşekkür ettim. Ayrıca Afrin Barajının bitirilmesi ve ishale hattının yapımında kullanılmak üzere Cumhurbaşkanımızın desteği ile Cumhurbaşkanlığı bütçesinden 90 milyon TL ödenek çıkarılmasını sağladıkları için başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Başkanımız Nabi Ağbal'a şahsım ve Kilis halkı adına şükranlarımı arz ediyorum” diye konuştu.

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